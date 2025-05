Il delitto Carbonaro parla il Pg | la crudeltà di Tucci e le analogie con Caivano

Il delitto Carbonaro riaccende i riflettori su una realtà inquietante: la crudeltà che scaturisce da dinamiche familiari e sociali sempre più complesse. Le parole del procuratore Lucchetta non lasciano spazio a dubbi, e le analogie con il caso di Caivano sono sconcertanti. In un periodo in cui la violenza domestica sta emergendo come un fenomeno preoccupante, è essenziale riflettere sulle cause profonde. Cosa ci sta dicendo la nostra società?

AGI - Non chiedete quanti colpi di pietra sono stati dati e dove è stata colpita perché questo solo l'autopsia lo stabilirà, ma posso dire che Alessio Tucci ha agito con crudeltà". Lo ha detto il procuratore di Napoli Nord, Anna Maria Lucchetta, in conferenza stampa per spiegare quanto fatto dalla procura e dai Carabinieri dalla scomparsa di Martina Carbonaro, 14 anni, avvenuta lunedì sera ad Afragola. Il 19enne, che ha confessato di aver ucciso a sassate la 14enne, era già accusato di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il delitto Carbonaro, parla il Pg: la "crudeltà" di Tucci e le analogie con Caivano

Alessio Tucci, chi è il 19enne che ha ucciso l'ex Martina Carbonaro ad Afragola: «L'ho ammazzata perché mi aveva lasciato». Il post su TikTok prima del delitto

Nel tragico contesto di Afragola, Alessio Tucci, un muratore di 19 anni, ha ucciso l'ex compagna Martina Carbonaro dopo una rottura.

Cerca Video su questo argomento: Delitto Carbonaro Parla Pg Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Martina Carbonaro uccisa e lasciata sotto un materasso, l'ex fidanzato Alessio Tucci confessa: Mi aveva lasciato; 14enne uccisa ad Afragola, i genitori: Vogliamo giustizia; La madre di Martina: L'assassino arrestato mentre era a casa mia; Avevo in macchina l'assassino di mia figlia, da quel dettaglio l'ho capito: parla il papà di Martina Carbonaro. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia