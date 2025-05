Il cyber attacco con riscatto Così NoEscape ha bucato la rete dell’Ordine psicologi

Un attacco cibernetico ha colpito l'Ordine degli Psicologi, sottolineando l'urgenza di una maggiore sicurezza informatica in un mondo sempre più digitale. L'incursione, avvenuta tra il 30 settembre e il 2 ottobre, ha sfruttato vulnerabilità note per infiltrarsi nel sistema. Questo episodio non solo mette in luce il rischio per le professioni sanitarie, ma è anche un chiaro segnale: la protezione dei dati deve essere al centro delle strategie aziendali.

L'attacco è iniziato tra il 30 settembre e il primo ottobre 2023, quando il sistema ha rilevato numerosi tentativi di connessione dall'esterno, sfruttando il canale "Remote desktop protocol" che permette agli utenti autorizzati di ricreare sul proprio pc l'ambiente di lavoro con un'interfaccia grafica. Dal 2 ottobre, l'attività si è intensificata nelle ore serali, per poi concludersi il giorno dopo con l'accesso abusivo alla rete informatica dell' Ordine degli psicologi della Lombardia. Finora era nota solo la parte finale del cyber assalto del gruppo di hacker NoEscape, che un anno e mezzo fa ha preso in ostaggio 6,89 gigabyte di dati riservati per chiedere un riscatto mai pagato; a quel punto, le informazioni sono finite nel dark web.

Marks & Spencer, un caso esemplare di attacco cyber

Marks & Spencer rappresenta un caso esemplare di attacco cyber. Dallo scorso 25 aprile, la storica catena britannica è stata colpita da una gravissima violazione informatica, costringendola a fronteggiare gravi disagi operativi.

