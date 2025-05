Il cuore lo sa la spiegazione del finale | cosa succede a Juan e Valeria?

Nel dramma romantico "Il cuore lo sa", Juan e Valeria affrontano una svolta inaspettata dopo il trapianto di cuore. La relazione tra i due protagonisti diventa un viaggio emotivo che riflette il tema universale della seconda possibilitĂ . In un'epoca in cui le storie d'amore devono confrontarsi con le sfide moderne, il film invita a riflettere su quanto le esperienze del passato possano modellare il nostro futuro. Rimanete sintonizzati per scoprire come si chiude questo intenso racconto!

Il cuore lo sa, il film argentino di Netflix, è un dramma romantico incentrato su un uomo d'affari, Juan Manuel, e sui cambiamenti che ha vissuto dopo un trapianto di cuore. Juan soffriva di una grave cardiopatia congenita da sei anni, ma aveva scelto di tenere nascosta la sua condizione ai suoi cari. Un giorno, mentre giocava a tennis, avvertì un malessere. Pensava che prima o poi sarebbe passato, ma le sue condizioni non fecero che peggiorare e fu colpito da un arresto cardiaco. Juan fu ricoverato in ospedale e il medico dichiarò che sarebbe sopravvissuto solo se si fosse sottoposto a un trapianto di cuore.

Il cuore lo sa

Come scrive movieplayer.it: Il cuore lo sa è un film del 2025 diretto da Marcos Carnevale con Benjamín Vicuña e Julieta Díaz. Durata: 89 min. Paese di produzione: Argentina.

Quando una vita finisce, un’altra inizia: "Il cuore lo sa" racconta di un amore che nemmeno la morte può fermare

alfemminile.com scrive: L’imprenditore Juan Manuel ha un infarto che lo costringe a un trapianto di cuore: l’organo ricevuto lo porta a scoprire di più su Pedro, la persona acui è ...