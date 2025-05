Il coro giovanile Voces incanta a Quartiano e prende il primo premio

Il coro giovanile "Voces" ha trionfato al Concorso nazionale Franchino Gaffurio, portando a casa il primo premio e dimostrando che cantare insieme è un potente strumento di crescita personale. Con i suoi 50 giovani talenti, l'associazione promuove la bellezza della musica corale in un contesto culturale sempre più lontano dalle tradizioni. Questo successo non è solo una vittoria, ma un invito a riscoprire l’arte del canto come linguaggio universale.

Cantare insieme per crescere. È questo il concetto del coro voci bianche "Voces", 50 elementi, nato in seno all'Associazione coro Voces, (due sedi tra Villasanta e Monza) che domenica 18 maggio si è classificato al primo posto al Concorso nazionale Franchino Gaffurio di Quartiano (Lodi). In gara 12 gruppi corali tra categoria giovani e polifonia sacra. L'ensemble brianzolo ha conquistato il punteggio più alto nella categoria giovanile. Alla formazione hanno preso parte 25 bambini e ragazzi dagli 8 ai 19 anni. "Chi entra per la prima prova rimane affascinato dall'effetto magico della polifonia" racconta la direttrice del coro Irene Citterio.

