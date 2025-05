Il cordoglio della politica | Illuminato uomo di pace La gente non lo scorderà

Firenze piange Mario Primicerio, un uomo di pace e grande amministratore. Il presidente Giani lo ricorda come un intellettuale di valore e un amico sincero. La sua eredità va oltre la politica: è un richiamo a un impegno civile che oggi più che mai è necessario. In un’epoca di divisioni, il suo esempio di integrazione e dialogo resterà vivido nei cuori dei fiorentini. La memoria di Primicerio ispira una riflessione profonda sul futuro della comunità.

Un dolore trasversale avvolge Firenze per la scomparsa di Mario Primicerio. "Per me Mario – ricorda il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - non era soltanto un grande amministratore e un intellettuale di altissimo livello: era un amico caro, con cui ho condiviso anni intensi di impegno e di visione per la nostra città. La sua intelligenza, il suo equilibrio e la sua dedizione al bene comune hanno lasciato un'impronta profonda nella storia fiorentina e italiana". "Firenze oggi resta più sola – le parole della sindaca Sara Funaro -. Con Mario Primicerio perdiamo una figura importante che ha segnato la storia della nostra città.

