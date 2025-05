Il consulente | | Troppi interventi non necessari

La questione degli interventi chirurgici non necessari sta diventando un tema sempre più caldo nel panorama sanitario italiano. Il professor Antonino Previtera, ortopedico di esperienza, mette in luce la disfunzione del sistema: radiografie che raccontano storie diverse e interventi su ginocchia sane mentre problemi gravi vengono trascurati. Questo caso solleva interrogativi cruciali sulla qualità delle diagnosi e sull'importanza di una medicina basata su evidenze. È tempo di rimettere al centro il paziente!

"La radiografia mostrava il ginocchio quasi normale e l’anca distrutta. La limitazione funzionale era lì". Uno dei casi in cui non si doveva procedere con la protesi al ginocchio per il professor Antonino Previtera, ortopedico di lungo corso e docente universitario, nominato consulente tecnico dalla Procura di Monza nell’inchiesta che ha portato al processo per le presunte lesioni gravi ai pazienti i chirurghi ortopedici Marco Valadè e Fabio Bestetti. L’esperto ha valutato 900 cartelle cliniche e oltre 6.000 radiografie. Ieri il consulente si è sottoposto al controesame dei difensori degli imputati e del Policlinico di Monza, dove erano in servizio i due medici all’epoca della vicenda, chiamato come responsabile civile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it