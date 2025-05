Il complotto del messaggio di morte dietro il nome Astrazeneca

Il mistero dietro il nome AstraZeneca accende il dibattito sui vaccini, ma non solo. Un trend di disinformazione si diffonde rapidamente, alimentando paure e scetticismo. La leggenda che associa il nome a un "percorso verso la morte" è solo una delle tante fake news che circolano online. In un'epoca in cui l'informazione si mescola con la paura, è fondamentale saper distinguere tra realtà e mito. Riconoscere questa distinzione è il primo passo verso una salute consapevole

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui ) rilanciano la leggenda in base alla quale Astrazeneca deriverebbe da un termine Latino che significherebbe «una strada per la morte». C’è chi riconosce che in realtà la lingua degli antichi Romani non c’entra, ma se il traduttore di Google la traduce così non sarebbe solo un caso. Insomma, i creatori dell’omonimo vaccino Covid avrebbero lasciato un messaggio occulto, riguardo a un complotto omicida che solo pochi eletti da tastiera saprebbero cogliere. Per chi ha fretta:. Diversi utenti segnalano che dividendo il nome Astrazeneca in presunte sillabe latine e le si fa tradurre dallo strumento di Google, si ottiene «una strada per la morte». 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Il complotto del messaggio di morte dietro il nome Astrazeneca

Cerca Video su questo argomento: Complotto Messaggio Morte Dietro Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

6 film che hanno alimentato teorie di complotto come Il mondo dietro di te

Secondo badtaste.it: Con l’uscita su Netflix di Il mondo dietro di te ... dei film che hanno alimentato le teorie di complotto, venendo letti come indizi o messaggi segreti della realtà, non si può non menzionare ...

Quelli che hanno scoperto il complotto di Big Pharma dietro la morte di Francesco Lo Coco

Da nextquotidiano.it: Una mancanza di rispetto evidenziata dalle decine di commenti e post in cui si sottolinea che la morte di un uomo non è più un fatto individuale ma fa parte di un complotto globale. Ai danni ...

«Vi spiego perché non c’è stato nessun complotto dietro la morte di Enrico Mattei»

Come scrive msn.com: L'articolo «Vi spiego perché non c’è stato nessun complotto dietro la morte di Enrico Mattei» proviene da Open.