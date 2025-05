Il compagno di Margaret Spada morta a seguito di una rinoplastica | “Mi hanno allontanato mentre stava male”

La tragica morte di Margaret Spada, a soli 22 anni, riaccende il dibattito sulla sicurezza degli interventi estetici. Salvatore Sferrazzo, il suo compagno, racconta un’esperienza straziante: "Mi hanno allontanato mentre stava male". Questo caso mette in luce la necessità di una maggiore trasparenza e regolamentazione nel settore della chirurgia plastica. Un momento di riflessione che esige attenzione, affinché simili tragedie non si ripetano mai più.

Salvatore Sferrazzo, il compagno di Margaret Spada morta a 22 anni a seguito di un intervento di rinoplastica in uno studio di Roma, parla al Tg1 del suo dolore e di quanto accaduto quel giorno in cui la sua vita è cambiata per sempre.