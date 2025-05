Il Comitato dei Garanti dà ragione alla Csa provinciale | riconosciuto il diritto alla rappresentanza al Comune di Ascea

Una vittoria per la trasparenza e il diritto di rappresentanza! Il Comitato dei Garanti ha dato ragione al sindacato CSA, confermando la validità delle elezioni Rsu al Comune di Ascea. Questo risvolto non solo rafforza la voce dei lavoratori locali, ma segna un passo importante nel contesto più ampio della lotta per i diritti sindacali in tutta Italia. Una notizia che fa ben sperare per il futuro del lavoro!

Il Comitato dei Garanti presso l’Ispettorato del Lavoro ha accolto il ricorso presentato dal sindacato Csa in merito alle elezioni Rsu svoltesi presso il Comune di Ascea, ristabilendo la piena legittimità del voto. In seguito a questa decisione, il Csa ottiene un seggio Rsu e il rappresentante. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Il Comitato dei Garanti dà ragione alla Csa provinciale: riconosciuto il diritto alla rappresentanza al Comune di Ascea

