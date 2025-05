Il collezionismo sportivo cresce anche in Italia grazie al web

Il collezionismo sportivo in Italia sta vivendo una vera e propria rivoluzione, spinta dal web! Con un incremento del 20%, i social e i creator stanno trasformando appassionati in investitori. Ma attenzione: il mercato è volatile e la bolla potrebbe essere dietro l'angolo. Scoprire quali oggetti potrebbero esplodere di valore è la nuova sfida per chi ama lo sport e il collezionismo. Sei pronto a scovare il tuo tesoro?

È cresciuto di oltre il 20% grazie ai social, ai creator e al boom dei siti di vendita online, ma il rischio di una possibile bolla esiste. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Il collezionismo sportivo cresce anche in Italia grazie al web

