Il collegamento infondato tra vaccino DTP con la meningite e il grafico giapponese

Il dibattito sui vaccini è tornato a infiammarsi, e stavolta il focus è sul controverso legame tra il vaccino DTP e i casi di meningite in Giappone. Mentre alcuni post su Facebook esibiscono grafici intriganti, la verità è ben più complessa. La scienza non si basa su correlazioni superficiali: è fondamentale informarsi e non lasciarsi prendere dal panico. Scopri perché la salute dei nostri bambini merita attenzione e dati verificati!

Diverse condivisioni Facebook stanno rilanciando un post dell’account Progetto Anima. Si sostiene che secondo i grafici, nel 1975 il Giappone avrebbe ridotto i casi mortali di meningite nei bambini sotto un anno di vita, a seguito della rimozione del vaccino DTP (che protegge da difterite, tetano e pertosse). Ma è veramente così? In realtà questa narrazione vicina alle credenze No vax è smentita dagli stessi grafici, da cui è stato omesso un dato importante sulla presunta correlazione con la meningite. Vediamo di cosa si tratta. Per chi ha fretta:. Un grafico mostra che i casi mortali di meningite calano dopo una sospensione di tre mesi del vaccino DTP (difterite, tetano e pertosse) in Giappone. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Il collegamento infondato tra vaccino DTP con la meningite e il grafico giapponese

