il circolo matteotti cresce per difendere la liberal democrazia europea

Il 15 maggio ci siamo ritrovati con l'iniziativa di lancio. Dopo la grande partecipazione in occasione della nostra nascita, il Circolo Matteotti ha deciso di proseguire nel suo ruolo di cultura politica. Da Milano dove siamo nati, come iniziativa non di partito ma di persone libere, di diversa estrazione ma con un unico denominatore comune: la difesa del nostro sistema liberaldemocratico e sociale europeo. Il circolo nasce con l'intenzione di contrastare la marea montante del sovranismo e del populismo, in Italia e in Occidente, promuovendo un dibattito franco, se serve irriverente ed eterodosso, che seguirà sentieri non battuti perché solo ai bordi della tempesta c'è il vento che permette di navigare veloci.