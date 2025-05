Il Cies incorona Salah e Yamal | le classifiche dei giocatori più decisivi ruolo per ruolo secondo l' Osservatorio

Il CIES ha parlato chiaro: Mohamed Salah è il giocatore più decisivo della stagione! In un'analisi che abbraccia sessanta campionati, il report mette in luce non solo le prestazioni individuali, ma anche l’impatto che questi fenomeni hanno sullo spettacolo del calcio contemporaneo. Con giovani talenti come Yamal che emergono, è evidente che il futuro del football sarà segnato da un mix di esperienza e freschezza. Non perdere l'occasione di scoprire chi altro si è fatto notare!

È "Momo" Salah il giocatore più.decisivo della stagione. Lo stabilisce il Cies, l'Osservatorio del football, nel report di fine maggio che analizza e mette a confronto i calciatori di movimento più influenti dell'annata 202425 prendendo in esame sessanta campionati che si disputano nel mondo.

