Il centrodestra grande assente alle iniziative pro Gaza

Il centrodestra italiano si ritrova assente mentre la solidarietà per Gaza cresce tra le forze politiche. Le prossime manifestazioni richiamano l’attenzione su una crisi umanitaria che non può essere ignorata. È interessante notare come il dibattito politico si stia rivelando uno specchio delle divisioni interne, ma anche delle scelte etiche dei partiti. La questione palestinese continua a sollevare interrogativi cruciali sul nostro ruolo nel mondo.

La prossima settimana ci saranno due iniziative politiche per manifestare il proprio sostegno alla popolazione di Gaza, vittima della furia di Netanyahu. I bombardamenti israeliani sulla Striscia sono ormai praticamente incessanti e colpiscono indistintamente ogni centimetro del territorio messo nel mirino dal capo del governo di Tel Aviv, senza distinzione alcuna tra obiettivi strategici e

Ingresso a Gaza negato, la carovana della solidarietà si ferma. Pezzati e Nicotra: "Nuove iniziative ad Arezzo"

La carovana della solidarietà, partita nei giorni scorsi verso Gaza, si ferma all’ingresso negato. Pezzati e Nicotra, protagonisti delle nuove iniziative ad Arezzo, continuano a promuovere il sostegno alla causa palestinese, evidenziando l’importanza di superare il blocco degli aiuti umanitari.

