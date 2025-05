Il caso del Villon Puccini Alghe nocive nel lago | Interpellanza urgente

Il caso del Villon Puccini solleva interrogativi cruciali sulla salute dei nostri ecosistemi acquatici. La comparsa di alghe nocive, segnalata con una patina blu/turchese, mette in luce la vulnerabilità dei nostri laghi, ora più che mai a rischio. Con l'ossigenatore attivato dal Comune e le indagini di Arpat in corso, il dibattito politico si accende: quali misure concrete servono per proteggere l’ambiente? Una questione che non possiamo ignorare!

Dopo l’apparizione di una patina bluturchese nei giorni scorsi all’interno del bacino d’acqua del Villon Puccini (in particolar modo dove si registra un maggior ristagno) e i primi controlli di Arpat (anche alla luce della messa in moto, da parte del Comune, dell’ossigenatore), sono partite le inevitabili polemiche di natura politica. A puntare il dito, in questo caso, è il consigliere comunale del Partito Democratico Lorenzo Boanini che ha immediatamente depositato un’interpellanza all’amministrazione per poter avere conto dello stato dell’arte e di quello che sta succedendo. "L’ossigenatore installato ormai da anni – afferma Boanini – si è dimostrato nuovamente insufficiente a garantire condizioni adeguate sulla qualità dell’acqua, tanto da far arrivare una massiccia fioritura di cianoficee. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il caso del Villon Puccini. Alghe nocive nel lago: "Interpellanza urgente"

Cerca Video su questo argomento: Caso Villon Puccini Alghe Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il caso del Villon Puccini. Alghe nocive nel lago: Interpellanza urgente; Pistoia. Acqua colorata al villon Puccini, indagini Arpat: Colpa delle alghe; Pistoia, le alghe tingono di turchese il lago del Villone Puccini; Pistoia: ‘alghe’ al Villone Puccini. L’Arpat chiede l’intervento del Comune. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pistoia: ‘alghe’ al Villone Puccini. L’Arpat chiede l’intervento del Comune

Da msn.com: E’ stata riscontrata una presenza anomala di cianobatteri. Per ora, esclusi impatti significativi sulla fauna ittica. Ma bisogna intervenire presto per risolvere il problema ...

Le alghe nocive nel lago, accertamenti di Arpat: “Necessaria la ripulitura”

Si legge su msn.com: Pistoia, la colorazione anomala nello specchio d’acqua del Villone Puccini. Le analisi dell’Agenzia: “La causa è l’estesa fioritura di cianobatteri” ...

Alghe pericolose tingono di blu le acque del lago

Da toscanamedianews.it: PISTOIA: I tecnici Arpat, attivati dalla protezione civile, hanno esaminato le acque dall'anomala colorazione rilevando cianobatteri potenzialmente tossici ...