Il capo del Pentagono Hegseth | L' attacco cinese a Taiwan potrebbe essere imminente

La tensione cresce: il capo del Pentagono, Pete Hegseth, avverte che un attacco cinese a Taiwan potrebbe essere imminente. Con Pechino che punta a dominare l'Asia, è un momento cruciale per la sicurezza globale. Questo scenario non è solo un campanello d'allarme per gli Stati Uniti, ma per tutti gli alleati nell'Indo-Pacifico. Rimanere vigili e investire nella difesa è fondamentale. Come si preparano i Paesi a fronteggiare questa nuova realtà ?

Un attacco militare cinese a Taiwan "potrebbe essere imminente", con Pechino che vuole diventare potenza egemonica in Asia. Il modo in cui Pechino agisce dovrebbe suonare come "campanello d'allarme", ha detto il capo del Pentagono Pete Hegseth allo Shangri-La Dialogue di Singapore, invitando gli alleati Usa nell'Indo-Pacifico ad aumentare la spesa per la difesa come ulteriore deterrente. Qualsiasi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il capo del Pentagono Hegseth: "L'attacco cinese a Taiwan potrebbe essere imminente"

Trump annuncia il lancio del progetto per il Golden Dome | Il capo del Pentagono ordina un'indagine sul ritiro Usa dall'Afghanistan

Trump annuncia il progetto per il Golden Dome, mentre il Pentagono ordina un’indagine sul ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan.

Cerca Video su questo argomento: Capo Pentagono Hegseth Attacco Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Cina, capo Pentagono Hegseth avverte: “Pechino pronto a uso forza a Taiwan”; Per il Pentagono c'è la possibilitĂ di un attacco imminente della Cina a Taiwan; Usa, il Pentagono: Un attacco cinese a Taiwan potrebbe essere imminente; Taiwan nel mirino della Cina, il capo del Pentagono parla di allarme e svela un “imminente attacco militare”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Hegseth, il capo del Pentagono: “L’attacco cinese a Taiwan potrebbe essere imminente”

Segnala msn.com: Il primo discorso da segretario alla Difesa: «Xi ha ordinato al suo esercito di essere in grado di invadere Taiwan entro il 2027» ...

Taiwan, il capo del Pentagono avverte: «L'attacco cinese potrebbe essere imminente, gli Usa sono accanto agli alleati»

msn.com scrive: Un attacco militare cinese a Taiwan «potrebbe essere imminente», con Pechino che vuole diventare potenza egemonica in Asia. Il modo in cui Pechino agisce dovrebbe suonare ...

Cina, capo Pentagono Hegseth avverte: “Pechino pronto a uso forza a Taiwan”

Segnala tg24.sky.it: Intervenuto nel corso del forum sulla sicurezza Shangri-La Dialogue di Singapore, il il Segretario alla Difesa Usa ha invitato gli alleati americani nell'Indo-Pacifico ad aumentare la spesa per la dif ...