L'eco delle parole del segretario alla Difesa statunitense risuona forte: un attacco cinese su Taiwan è più di una semplice possibilità, è un campanello d'allarme per l'intero Indo-Pacifico. In un'epoca in cui le tensioni geopolitiche sono cresciute, ogni mossa conta. L'Occidente deve prepararsi a fronteggiare una nuova realtà. La stabilità globale è in gioco e le conseguenze potrebbero essere epocali. Rimanere informati è fondamentale!

Roma, 31 maggio 2025 - L’avvertimento è chiaro e netto: Pechino non scherza e il tempo a disposizione potrebbe essere poco. La Cina si sta "preparando in modo chiaro e credibile ad usare potenzialmente la forza militare per alterare l'equilibrio di potere nell'indo-pacifico". Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth - parlando da Singapore al forum annuale sulla sicurezza - avverte che Pechino aspira "a controllare" l'Asia e per questo rappresenta una "minaccia reale" che "potrebbe essere imminente". Indo-pacifico priorità Usa. "L'America è orgogliosa di essere tornata nell'Indo-Pacifico e ci resteremo", il capo del Pentagono - rivolgendosi ai funzionari della difesa arrivati da tutto il mondo per il ‘Shangri-La Dialogue’ forum - mette in chiaro così che la regione indo-pacifica rappresenta per gli Usa "il nostro teatro operativo prioritario". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il capo del Pentagono avverte: un attacco cinese a Taiwan potrebbe essere imminente

