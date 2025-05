Il cantante Britti spiato dall’ex compagna | Ha usato il dispositivo per controllare i bimbi in culla

Un nuovo caso di invasione della privacy scuote il mondo dello spettacolo: Alex Britti è stato spiato dalla sua ex compagna attraverso un dispositivo pensato per monitorare i bambini. Questa vicenda mette in luce un tema scottante e attuale: la tecnologia, sebbene utile, può diventare uno strumento di controllo nelle relazioni. Qual è il confine tra sicurezza e intimità violata? Scopri di più su questa inquietante storia!

Il cantautore Alex Britti è stato spiato dall’ex compagna Nicole Pravadelli. Che voleva le prove del suo rapporto con una donna. A partire da maggio 2022 Pravadelli ha controllato cosa succedeva in casa Britti grazie a un apparecchio per il controllo a distanza dei bambini mentre sono in culla. Che permetteva di riprendere immagini e suoni e di collegarsi a internet da remoto. Pravadelli, racconta oggi l’edizione romana del Corriere della Sera, voleva raccogliere prove per il processo civile che dovrà decidere a chi spetta l’affido del figlio di otto anni che hanno avuto. Pravadelli, difesa dall’avvocato Luisa De Martino, voleva far sapere al giudice che Britti aveva una relazione e convincerlo a riconoscerle l’affidamento esclusivo. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Il cantante Britti spiato dall’ex compagna: «Ha usato il dispositivo per controllare i bimbi in culla»

Inchiesta dossieraggi Equalize, tra le vittime anche il cantante Alex Britti: “Mi hanno spiato e pedinato”

Il cantante Alex Britti è stato ascoltato come testimone nell'inchiesta milanese Equalize, che indaga su presunti dossieraggi illegali.

