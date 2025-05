Il camper della salute è realtà | esami sotto casa

Cinque uscite al mese grazie all’aiuto di istituti di cura e medici volontari. È questo l’obiettivo del nuovo Camper della Salute di Pioltello, l’ambulatorio mobile che farà esami sotto casa, vicino alle scuole e nei fine settimana. Un sogno che si realizza per Concetta Risi, presidente di “Aiutami Ascoltami Proteggimi“, l’associazione che ha vinto 100mila euro, dei 300mila messi in palio dal bilancio partecipato dal Comune per realizzare proposte dei cittadini. E ad accogliere il nuovo mezzo in piazza dei Popoli c’erano istituzioni, volontari e tanta gente. Una festa che mette al centro la prevenzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il camper della salute è realtà: esami sotto casa

