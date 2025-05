Il borgo più bello d’Italia è in Sicilia sembra di vivere nel Medioevo | arrivano da tutto il mondo per vederlo almeno una volta

Scopri il borgo più bello d'Italia, incastonato tra le meraviglie siciliane! Questo gioiello medievale, con vista sull’Etna, attira visitatori da ogni angolo del mondo, desiderosi di immergersi in un'atmosfera senza tempo. A pochi passi da Taormina, offre panorami mozzafiato e un viaggio attraverso la storia e la leggenda. Un'esperienza che va oltre il turismo, un tuffo nel passato da non perdere!

Un gioiello medievale arroccato con vista sull’Etna, una terrazza naturale tra storia e leggenda a pochissimi chilometri da Messina. Nel cuore della Sicilia orientale, a pochi chilometri da Taormina, sorge uno dei borghi più affascinanti e romantici dell’intera isola. Situato su una collina panoramica, questo piccolo centro abitato offre una vista mozzafiato sull’Etna, sul golfo di Giardini-Naxos, sullo stretto di Messina e, nelle giornate limpide, persino sulle coste calabresi. Il fascino del borgo è legato anche alla sua storia millenaria e alla perfetta conservazione del centro storico di origine medievale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Il borgo più bello d’Italia è in Sicilia, sembra di vivere nel Medioevo: arrivano da tutto il mondo per vederlo almeno una volta

