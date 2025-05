Il boom delle mistery box e quella compulsiva passione per l’effetto sorpresa

Le mystery box stanno conquistando il mercato, ma cosa le rende così irresistibili? Non è solo il contenuto a sorpresa: è l’adrenalina della scoperta, un vero e proprio gioco che stimola la mente e soddisfa la nostra curiosità. In un mondo in cui l'ordinario può sembrare noioso, queste scatole misteriose offrono un'esperienza unica, trasformando ogni acquisto in un'avventura. Scopri perché sempre più persone non riescono a resistere a questa tendenza!

Più che l’economia, c’entra molto la psicologia dietro al successo delle «mystery box», le scatole dal contenuto misterioso ordinabili online. È un fenomeno che pare uscito dal lessico di un quiz televisivo e invece racconta una tendenza reale, in espansione, trasversale: va dall’abbigliamento ai generi alimentari, si allarga fino alla tecnologia. La logica è lasciar trionfare l’effetto sorpresa: pagare prima e scoprire dopo per cosa si sono spesi i propri soldi. La start-up francese King Colis ci ha costruito attorno un business: recupera dalle piattaforme di logistica e vende a peso – a partire da 80 euro per tre chili – i pacchi dell’e-commerce, quelli mai consegnati per ragioni banali come l’indirizzo errato, il destinatario perennemente assente, l’etichetta di spedizione danneggiata. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Il boom delle «mistery box» e quella compulsiva passione per l’effetto sorpresa

