Il Bianconi porta in scena un'avventura incantevole: i piccoli "Lupetti" salvano Narnia, in un perfetto connubio tra fantasia e realtà. Questo spettacolo non è solo un racconto, ma un richiamo alla bellezza della collaborazione intergenerazionale. Con balli, canzoni e un Babbo Natale che fa divertire tutti, emerge un messaggio potente: l'unione fa la forza. Scopri come la magia può nascere anche dai gesti più semplici!

Si parte da un incontro nel bosco con un Fauno e i “Lupetti”, i piccoli della scuola dell’Infanzia, vanno a svegliare i compagni più grandi. In un ideale passaggio di consegne. Tante scene, balli e canzoni, anche un irresistibile Babbo Natale con la sua divertentissima “Santa Claus is coming”, un’atmosfera di magia, fino a quando a metà spettacolo le note del “Volo delle rondini” accompagnano le deliziose farfalle (terza elementare) che alzando all’improvviso il capino risvegliano la natura. Avventura, momenti suggestivi come le torce colorate per gli evocativi Carmina Burana cantati a voci bianche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Bianconi sulla scena, Narnia salvata dai ragazzini

