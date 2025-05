Il Battistero di San Giovanni | simbolo di resurrezione e rinascita

Il Battistero di San Giovanni rappresenta un simbolo di resurrezione e nuovo inizio, essenziale nella storia cristiana. Situato dietro la maestosa basilica di San Giovanni in Laterano, questo antico edificio ci ricorda che ogni rinascita porta con sé una storia di trasformazione. In un'epoca in cui il tema della rinascita è più attuale che mai, riflettere su questi spazi sacri ci invita a riscoprire il potere dei nuovi inizi nella nostra vita quotidiana.

AGI - È la resurrezione il significato teologico di San Giovanni in Laterano. Ma perché la basilica esprime la vita nuova? Alle spalle della “madre di tutte le chiese” si trova una costruzione meno imponente e più contenuta: San Giovanni in Fonte. È il primo battistero della cristianità voluto – è scritto nei manuali di storia – dall'imperatore Costantino negli anni 320-325. Battisteri e acquasantiere sono sempre stati simbolo del principio. Per esempio, nel sacramento del Battesimo l'acquasanta prepara l'anima alla vita nuova. Oppure, prima della Messa ci si bagna la mano per lavarsi dei peccati e farsi il segno della croce per preparare il fedele a “sedersi” alla mensa cristiana. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Battistero di San Giovanni: simbolo di resurrezione e rinascita