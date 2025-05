Iglesias il 1º giugno il concerto Alba Incantata del duo Benciolini-Bernardini

Il 1º giugno, Iglesias si prepara ad accogliere il magico concerto "Alba Incantata" del duo Benciolini-Bernardini. Questo evento chiude in bellezza i "Concerti di Primavera", un assaggio della stagione musicale che culminerà nel Festival Internazionale di Musica da Camera. Un'opportunità imperdibile per immergersi nella bellezza della musica classica, proprio mentre cresce l'interesse per eventi culturali dal vivo. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica!

IGLESIAS – Dopo il grande successo dei primi appuntamenti, si avviano alla conclusione "I Concerti di Primavera", rassegna cameristica realizzata nell'ambito del cartellone "Iglesias classica", anteprima del Festival Internazionale di Musica da Camera in programma in autunno. L'evento è organizzato dall'Associazione Anton Stadler ETS sotto la direzione artistica del compositore e bandoneonista Fabio Furia. "I Concerti di Primavera si avviano alla conclusione con due ultimi straordinari concerti di questo programma artistico innovativo che in quest'ottava edizione si è arricchito notevolmente rispetto alle precedenti.

