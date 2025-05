IF il bilancio sorride Fatturato di 15 milioni | Continua la crescita di presenze e strutture

Il bilancio di IF sorride e l'industria turistica di Imola e Faenza è in piena espansione! Con un fatturato che tocca i 15 milioni e una crescita del 48,77% rispetto all'anno scorso, la rinascita turistica è sotto gli occhi di tutti. Interessante notare come le vendite e le prestazioni abbiano trainato questo successo, con un incremento del 61,56%. È un segnale forte: il turismo locale sta vivendo un momento d'oro, pronto a stupire!

Fatturato salito a un milione 573mila euro (+48,77% rispetto al 2023), di cui un milione 271mila euro (+61,56%) da vendite e prestazioni. E utile d’esercizio di circa 7mila euro. Via libera dell’assemblea dei soci di IF al bilancio 2024 della società di promozione e commercializzazione turistica dei territori di Imola e Faenza. Rinnovate anche le cariche sociali per il triennio 2025-2027. Nel Consiglio d’amministrazione rimane Gianfranco Montanari, confermato presidente assieme ai consiglieri Andrea Arcangeli, Beatrice Bassi, Stefano Trazzi. Tre invece i nomi nuovi: Francesco Carugati e Jimmy Valentini per l’area faentina, Paolo Mainetti (ex presidente della sezione locale del Club alpino italiano) per l’area imolese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - IF, il bilancio sorride . Fatturato di 1,5 milioni : "Continua la crescita di presenze e strutture"

Approvato il bilancio 2024 di Marche Teatro: utile in crescita e patrimonio netto a 108mila euro

Marche Teatro ha approvato il bilancio 2024, registrando un utile in crescita e un patrimonio netto di 108mila euro.

Cerca Video su questo argomento: If Bilancio Sorride Fatturato Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

IF, il bilancio sorride . Fatturato di 1,5 milioni : Continua la crescita di presenze e strutture. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

IF, il bilancio sorride . Fatturato di 1,5 milioni : "Continua la crescita di presenze e strutture"

Secondo ilrestodelcarlino.it: Fatturato salito a un milione 573mila euro (+48,77% rispetto al 2023), di cui un milione 271mila euro (+61,56%) da vendite e prestazioni. E utile d’esercizio di circa 7mila euro. Via libera ...

IF: fatturato sopra il milione e mezzo di euro. Presentato il nuovo consiglio di amministrazione

ravennawebtv.it scrive: L’assemblea dei soci di IF Imola Faenza Tourism Company si è riunita alla Sala Senna dell’Autodromo di Imola e ha approvato il bilancio di esercizio dell’anno 2024. ?I numeri che fotografano l’andamen ...