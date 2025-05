Ieri in Campania | operazione della Gdf coinvolge imprenditore sannita ad Avellino il sindaco Nargi chiede tempo

Ieri in Campania, la Guardia di Finanza ha fatto tremare il mondo imprenditoriale: un noto imprenditore sannita è finito sotto i riflettori ad Avellino. Intanto, il sindaco Nargi, alle prese con una giunta in subbuglio, richiama alla calma e al dialogo. Questo episodio mette in evidenza la crescente attenzione su trasparenza e legalità nel tessuto economico locale, un tema sempre più centrale in un'Italia che cerca di ripartire. Riuscirà Avellino a risolle

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, venerdi 30 maggio 2025. Avellino – “ Quanto accaduto in giunta, con la mancata approvazione del mio nome come Presidente dell’Azienda consortile è grave, per questo ho deciso di rimuovere tre assessori fino alle dimissioni degli altri. Ma resto una donna del dialogo e vi chiedo ancora tempo per risolvere questa crisi e andare avanti per il bene della città”. Così il sindaco Laura Nargi, ad inizio seduta del Consiglio comunale chiede la parola e in un lungo intervento esprime il suo punto di vista. (LEGGI QUI) Benevento – Esecuzione, nei comuni di Pontecorvo (FR), Castrocielo (FR), Roccasecca (FR), Lariano (Roma), Frosinone, Roma, Benevento, a una vasta operazione nei confronti di un sodalizio criminale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: operazione della Gdf coinvolge imprenditore sannita, ad Avellino il sindaco Nargi chiede tempo

Ieri in Campania: forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei avvertita anche a Napoli

Ieri, martedì 13 maggio 2025, la Campania è stata scossa da un forte terremoto nei Campi Flegrei, avvertito anche a Napoli.

Cerca Video su questo argomento: Ieri Campania Operazione Gdf Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ieri in Campania: operazione della Gdf coinvolge imprenditore sannita, ad Avellino il sindaco Nargi chiede tempo; Santa Marina, arrestato il sindaco Giovanni Fortunato; Maxi truffa da 72 milioni: operazione della GdF guidata dal Comandante molisano Domenico Siravo; L’operazione della Gdf tra Lazio e Campania: soldi investiti in ristoranti a Benevento. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Maxi operazione Polizia e GdF: arresti e sequestri per 30 milioni

Lo riporta msn.com: FIRENZE – Maxi operazione Polizia e GdF: arresti e sequestri per 30 milioni ... Emilia-Romagna, Veneto, Campania e Calabria, ad un’ordinanza del giudice per le indaginipPreliminari del ...

GdF Avellino, operazione “Assenze Geniali”, notificati gli inviti a dedurre: danno da 180mila euro

Come scrive irpinianews.it: La Procura Regionale per la Campania della Corte dei Conti ha emesso 5 inviti a dedurre relativi a 75 soggetti tra dipendenti e dirigente pro tempore, quest’ultima per l’omessa vigilanza sulle presenz ...

Droga: operazione Gdf, sette arresti

Secondo ansa.it: La Guardia di finanza ha condotto un'operazione aeronavale nel Mar Ionio, in cooperazione con la Guardia costiera greca e con aerei di Spagna e Portogallo impegnati nel Mediterraneo nel dispositiv ...