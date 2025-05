Ibrahimovic mostra la sua versione più sincera e di autocritica | Non sono abbastanza

Zlatan Ibrahimovic, icona del calcio, si svela in una veste inedita: dopo una stagione difficile con l'AC Milan, ha condiviso la sua autocritica sui social, affermando "non sono abbastanza". Un messaggio potente che risuona nell’era del sempre più contestato "ciclo del successo". La vulnerabilità di un campione come Ibrahimovic invita a riflettere sul valore dell'autenticità nel mondo dello sport e oltre. Scopriamo insieme perché la sincerità può essere la vera forza di un leader.

2025-05-31 08:42:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Zlatan Ibrahimovic Ha rotto il silenzio dopo una delle stagioni più deludenti ricordate nel AC Milano. L’ex svedese Lanbero, ora consigliere del gruppo proprietario Redbird, Ha usato i suoi social network per fare un’autocritica e, allo stesso tempo, insufflare in allerta a un hobby ferito. “Questa non è stata la stagione che abbiamo sognato”, inizia la sua dichiarazione, in riferimento a un corso in cui il team Rossonero è stato fuori dalle competizioni europee per la prima volta in quasi un decennio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

