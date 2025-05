Iapichino vola nel lungo prima volta in carriera oltre i 7 metri a Palermo

Larissa Iapichino segna una svolta storica nel salto in lungo, superando per la prima volta i sette metri con un incredibile 7,06 a Palermo. Questo traguardo non solo la colloca tra le grandi dell'atletica italiana, ma riporta anche alla mente l'ereditĂ della madre, Fiona May. In un periodo in cui il talento giovanile sta emergendo prepotentemente nello sport, Iapichino rappresenta un simbolo di speranza e ispirazione per le nuove generazioni. Non perdere il suo prossimo volo

Per la prima volta in carriera Larissa Iapichino supera i sette metri, barriera dell'eccellenza nel salto in lungo femminile, un'impresa fin qui riuscita soltanto a mamma Fiona May nella storia azzurra. Larissa decolla a 7,06 sulla pedana di Palermo al debutto stagionale all'aperto e dopo oltre.

Atletica: Iapichino vola nel lungo, prima volta in carriera oltre i 7 metri a Palermo

Larissa Iapichino segna un traguardo storico nel salto in lungo: 7,06 metri a Palermo, un'impresa che la unisce alla leggenda della madre, Fiona May.

