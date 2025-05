Iapichino oltre il muro | 7 metri e 06 mamma Fiona a un passo

Larissa Iapichino ha fatto la storia saltando oltre i 7 metri a Palermo, un traguardo che solo poche saltatrici possono vantare. A soli 21 anni, è a soli 5 centimetri dal record di sua madre, Fiona May, un'icona dell’atletica italiana. Questo straordinario risultato non solo celebra il talento di Larissa, ma rappresenta anche un passo significativo verso l'emancipazione sportiva femminile. Chi sarà la prossima a sfidare i limiti?

A cinque centimetri dalla mamma, ma ben sei oltre il muro del tabù: non sono tante le saltatrici in lungo che posso dire di aver saltato oltre i sette metri, da adesso c'è anche Larissa Iapichino che a Palermo è atterrata a 7 e 06, a cinque centimetri dal record di mamma Fiona May. Larissa è la seconda italiana nella storia a superare questo muro, lo ha fatto nell'EAP Sicily Meeting 2025, settima edizione di una kermesse internazionale organizzata dalla Sicilian Athletic Sport Race in collaborazione tecnica con l'ASD Media. La Iapichino era alla prima uscita della stagione all'aperto dopo aver vinto il titolo Europeo indoor ad Apeldoorn, in Olanda, con 6.

