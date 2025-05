I tempi infiniti della ciclabile | Da tre anni in pessime condizioni | Tutto a posto il prossimo anno

La ciclabile che collega Viale Marconi alla scuola Itas Tosi è diventata un simbolo di attesa e incuria, con tre anni di promesse non mantenute. Mentre il dibattito sulla sicurezza stradale si intensifica, i cittadini si chiedono: quanto vale la nostra sicurezza? L’opposizione chiede interventi urgenti, sottolineando l'importanza di investire nel futuro delle città. È tempo di trasformare le promesse in azioni concrete, per una mobilità davvero sostenibile!

Pista ciclabile ammalorata, l'opposizione incalza sulla sicurezza, ma il Comune aspetta il lottizzante "per non sprecare denaro pubblico". Il partito democratico ha presentato un'interrogazione in merito alla manutenzione della pista che da Viale Marconi conduce alla scuola Itas Tosi. "Il nostro è un sollecito, a seguito di mancati interventi dal 2022 – spiega cristina Baggi –. La ciclabile rappresenta un asse fondamentale per la mobilità dolce e sicura dei cittadini, in particolar modo per gli studenti e per le studentesse. Il 27 ottobre 2022 era già stata presentata un'interrogazione consiliare in merito allo stato di degrado.

