I sindaci del Movimento 5 Stelle di Ginosa, Crispiano e Mottola hanno lanciato un messaggio chiaro: sostegno alla candidatura di Piero Bitetti a sindaco di Taranto. In un momento in cui la città ha bisogno di rinnovamento e visione, questo endorsement rappresenta un'opportunità imperdibile per affrontare le sfide locali con serietà. Taranto, cuore pulsante dell'industria e della cultura, merita una leadership innovativa e responsabile. È tempo di agire!

Tarantini Time Quotidiano In qualità di Sindaci dei Comuni della provincia ionica, crediamo fermamente che Taranto meriti il Movimento 5 Stelle. E, allo stesso tempo, riteniamo che il Movimento 5 Stelle meriti di lavorare per Taranto, per affrontare con serietà, competenza e visione tutte le tematiche cruciali che riguardano il futuro di questo territorio complesso e straordinario. È per questo che esprimiamo con convinzione il nostro sostegno a Piero Bitetti. Una candidatura che riteniamo solida, credibile e capace di interpretare al meglio le istanze di cambiamento e rigenerazione della città. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - I Sindaci del Movimento 5 Stelle dei Comuni di Ginosa, Crispiano e Mottola: il nostro sostegno alla candidatura di Piero Bitetti a Sindaco di Taranto

No al riarmo dell’Europa, a Chieti passa la mozione presentata dal Movimento 5 stelle

In consiglio comunale a Chieti, la mozione del Movimento 5 Stelle contro il riarmo dell'Europa ha ottenuto il via libera.

Torre Annunziata, il Movimento 5 stelle per i 5 si al Referendum dell’8-9 giugno

Segnala erreemmenews.it: Martedì 3 giugno, alle ore 20:30, presso la sede del Movimento 5 Stelle a Torre Annunziata, saranno presentate le ragioni a supporto dei 5 si nella tornata referendaria dell’8 e del 9 giugno.

Castelvetrano, l’ex sindaco Alfano aderisce al movimento Controcorrente

Si legge su itacanotizie.it: Castelvetrano, l'ex sindaco Alfano aderisce al movimento Controcorrente. L'ex sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano, lascia il Movimento ...

Movimento 5 Stelle, il nuovo capogruppo in Consiglio comunale è Concetta Amella

Riporta palermotoday.it: Il passaggio di testimone dopo le dimissioni per l'elezione al Consiglio provinciale della Città Metropolitana di Antonino Randazzo ...