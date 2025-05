I referendum spiegati dall' avvocato | sicurezza sul lavoro e la responsabilità negli infortuni

L'8 e 9 giugno, gli italiani si troveranno a votare su questioni cruciali che riguardano la sicurezza sul lavoro. Il quesito n. 4, in particolare, potrebbe cambiare radicalmente le dinamiche di responsabilità in caso di infortuni. Se approvato, questo referendum segna un passo importante verso una maggiore protezione per i lavoratori, ma anche un potenziale aumento dei rischi per chi gestisce cantieri. Cosa sceglieremo? La sicurezza o la semplificazione burocratica?

dell'analisi dei quesiti referendari che gli italiani sono chiamati a votare l'8 e 9 giugno prossimi. Il quesito n. 4 (scheda rosso rubino) è articolato nella seguente domanda: "Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti.

Referendum, la Cgil su sicurezza e infortuni: “Sì alla responsabilità condivisa”; le imprese: “Ci sarebbe troppa discrezionalità”

La CGIL promuove un referendum sulla sicurezza e sugli infortuni sul lavoro, sostenendo la necessità di una responsabilità condivisa tra imprese.

Secondo money.it: Tutto quello che c'è da sapere sui referendum lavoro 2025: dal Jobs Act ai licenziamenti i quesiti spiegati da Giovanni Costantino, avvocato del Foro di Roma, giuslavorista e cassazionista.

Da fanpage.it: I prossimi 8 e 9 giugno si vota per cinque referendum abrogativi: quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza. Domenica si vota dalle 7 alle 23, mentre lunedì 7 alle 15. Perché il risultato sia valido ...

Come scrive giornaledibrescia.it: L’8 e il 9 giugno gli elettori saranno chiamati a votare su cinque quesiti referendari, di cui due strettamente legati ai diritti dei lavoratori. Sul GdB del 21 maggio abbiamo approfondito il quesito ...