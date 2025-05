I pronostici di sabato 31 maggio | finale Champions League MLS Super Lig

Sabato 31 maggio è una data che farà vibrare il cuore degli appassionati di calcio: la finale di Champions League tra PSG e Inter! Un incontro storico, il primo tra queste due titaniche squadre, che si sfideranno per la gloria europea. Ma non è tutto: la Super Lig e l’MLS faranno da cornice a un weekend ricco di emozioni. Chi avrà la meglio? Preparati a vivere un evento che potrebbe riscrivere la storia del calcio!

I pronostici di sabato 31 maggio: c'è la finale di Champions League PSG-Inter, la Super Lig, l'MLS e altri campionati ancora Curiosamente il primo confronto ufficiale tra PSG ed Inter va in scena nell'appuntamento calcistico più atteso: la finale di Champions League, il non plus ultra di questo sport, almeno per quanto riguarda i club. Gli unici precedenti sono solo amichevoli estive: l'ultima in ordine di tempo quella del 2023 in una tournée giapponese, terminata 2-1 per i nerazzurri. (LaPresse) – IlVeggente.it In tanti continuano a paragonare il gioco del PSG a quello del Barcellona e non sbagliano.

“Amici 24”, chi vince la finale secondo pronostici: “È lei la favorita”

La finale di "Amici 24" si avvicina e l'attesa cresce tra il pubblico, diviso su chi sarà il trionfatore.

