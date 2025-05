I programmi in tv oggi 31 maggio 2025 | film e intrattenimento

Stasera, 31 maggio 2025, il palinsesto televisivo promette un mix imperdibile di sport e cultura. Su TV8, i tifosi di calcio potranno gustarsi la sfida Paris Saint Germain-Inter, mentre gli amanti della musica si lasceranno incantare da "Andrea Bocelli 30: The Celebration". Un'occasione perfetta per riflettere su come lo sport e l'arte uniscano le persone in momenti indimenticabili. Non perdere l'opportunità di vivere una serata ricca

Su TV8 Paris Saint Germain-Inter; Andrea Bocelli 30: The celebration. Guida ai programmi Tv della serata del 31 maggio 2025. Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 31 maggio 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni filmtelefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. FILM. Su Rai Uno dalle 21.30 La gemma della nostra vita. Il gioielliere Benedict Stone è in un momento critico della sua vita, sua moglie Emilia lo sta lasciando e lui è deciso a riconquistarla ma non sa da – dove cominciare. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 31 maggio 2025: film e intrattenimento

Finale di Coppia Italia 2025 a Roma: strade chiuse e divieti. Mappa e piano di sicurezza per il 14 maggio

Il 14 maggio 2025 Roma si prepara ad ospitare la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, con traffico da gestire e sicurezza al primo posto.

