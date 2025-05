I progetti nucleari di Putin svelati da una fuga di documenti segreti | così la Russia modernizza l’arsenale

La Russia non si ferma: una fuga di documenti rivela il gigantesco piano di modernizzazione del suo arsenale nucleare. Con oltre due milioni di file esaminati, emerge un quadro inquietante sulle infrastrutture militari russe, segno di una crescente tensione internazionale. Questo scenario solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza globale e sul futuro degli equilibri di potere. Riusciranno le nazioni a trovare un nuovo dialogo in un'era di armamenti sempre più sofisticati?

Una clamorosa fuga di file segreti, oltre due milioni, che svela al mondo l'enorme potenziamento delle infrastrutture militari presso le strutture più protette della Russia. A svelarlo sono il sito di giornalismo investigativo danese Danwatch e Der Spiegel, che hanno studiato le mappe nei minimi dettagli: in particolare sono stati ritrovati "centinaia di progetti originali delle basi delle Forze Missilistiche Strategiche vicino alla cittadina di Yasny, che dal 2019 sono state dotate del velivolo planante ipersonico Avangard, uno dei nuovi sistemi di lancio nucleare della Russia che svolge un ruolo centrale nelle ambizioni del presidente Putin di porre la Russia in vantaggio nella corsa agli armamenti contro l'Occidente".

