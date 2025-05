I prof di religione sconfiggono lo Stato | assunti dai giudici

Una storica vittoria per i prof di religione, che vedono finalmente riconosciuti i loro diritti dopo anni di precariato. I giudici hanno stabilito che la legge comunitaria prevale su quella nazionale, aprendo la strada a contratti a tempo indeterminato. Questo evento segna un cambiamento nell'approccio al lavoro nella scuola, in un contesto dove sempre più professionisti lottano per stabilità e riconoscimento. Un momento cruciale per l’istruzione italiana!

Troppi gli anni di precariato per i prof con la legge comunitaria che prevale su quella nazionale. Una lunga battaglia legale conclusasi con la vittoria su tutta la linea contro il ministero dell’Istruzione. È quella condotta dai docenti di religione per il riconoscimento dell’assunzione a tempo indeterminato dopo che per un decennio avevano avuto contratti . L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - I prof di religione sconfiggono lo Stato: assunti dai giudici

«Stalking e abusi sugli studenti», al via il processo per un prof di religione

Al via il processo contro un professore di religione accusato di stalking e abusi su 11 studenti minorenni in una scuola superiore di Piacenza.

Cerca Video su questo argomento: Prof Religione Sconfiggono Stato Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ricorsi a valanga, il ministero dell’Istruzione deve risarcire 7 prof di religione con 220 mila euro

bologna.repubblica.it scrive: Il tribunale di Rimini ha accolto le richieste di insegnanti che sono stati precari troppo a lungo, a luglio previste altre 10 sentenze ...

I prof di religione risarciti per troppo precariato

Da rainews.it: Una decina i ricorsi accettati, con indennizzi dal Ministero. Sentenze che potrebbero ispirare iniziative legali simili in tutta Italia ...

Prof di religione accusato di violenza sessuale su una studentessa: era già stato arrestato per pedopornografia

Riporta ilgiorno.it: BRESCIA – Era stato arrestato lo scorso giugno con l ... Si parla del professore di religione di Brescia, sposato e padre di bimbi piccoli, finito ai domiciliari in estate appunto per ...