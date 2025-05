I Pieri tornano con la hit Summer pop

che celebra la gioia dell'estate, un inno perfetto per le famiglie che amano divertirsi insieme. I Pieri, veri e propri innovatori della “family entertainment”, incarnano il trend del momento: la musica che unisce le generazioni. Con "Summer pop", si confermano come la voce di una nuova era, dove il divertimento è a prova di famiglia. Scopri come un semplice brano possa trasformarsi in un fenomeno collettivo!

Continua la scalata al successo della “singing family“ brianzola (di Bovisio Masciago), i Pieri, come si fanno chiamare sui social. Dopo “Panico“ e “Smemo“ papà Piero Betti, mamma Martina e le due bimbe dette “pierine“ hanno appena lanciato su tutte le piattaforme “Summer pop“, una hit estiva, tutta da ballare e cantare a squarciagola. "È un brano estremamente estivo - racconta Piero - dalle sonorità popdancehouse, coinvolgente ed energico. La partecipazione straordinaria delle Pierine porta nel pezzo la leggerezza necessaria a rendere il beat fresco e attuale. ll brano, che dura 4 minuti, vuole essere la dimostrazione di un progetto musicale ben strutturato, che non teme i tormentoni estivi dei big della musica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I Pieri tornano con la hit “Summer pop”

