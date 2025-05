I pareri dell’ANAC non sono vincolantima possono essere disattesi?

La questione che coinvolge l'Udinese calcio e l'ANAC segna un punto cruciale nel dibattito sulle trasparenze nella gestione delle risorse pubbliche. Sebbene i pareri dell'ANAC non siano vincolanti, la loro disattenzione può scatenare controversie significative. Questo caso evidenzia l'importanza di una governance chiara e responsabile, soprattutto in un periodo in cui lo sport e le infrastrutture sono sotto scrutinio pubblico come mai prima d’ora. Un tema che merita attenzione!

Il caso in commento, che riguarda un contenzioso sorto tra l'Udinese calcio, l'ANAC ed il comune di Udine ha per oggetto la richiesta di annullamento della delibera dell'ANAC con la quale erano emerse delle valutazioni di presunte irregolarità nella procedura relativa alla ristrutturazione dello stadio e sulla nomina del RUP. I pareri dell'ANAC hanno carattere vincolante? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

