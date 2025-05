I paesaggi che narrano storie Donati ereditati acquistati | i Musei Civici tirano fuori i tesori

Immergiti nelle storie dei paesaggi alla mostra “Destinazione paesaggio” ai Musei civici! Fino al 31 agosto, oltre 40 opere ti aspettano per raccontarti non solo l’arte, ma anche le vite di chi le ha create e le trasformazioni della città. Un’occasione imperdibile per riflettere sul legame profondo tra arte e identità culturale. Non perdere l’opportunità di scoprire tesori che parlano di passato e presente!

Anche i paesaggi raccontano storie: quelle di chi li ha dipinti, di chi li ha vissuti e quelle della città che cambia. Sono alcune delle suggestioni offerte dalla mostra “Destinazione paesaggio“, allestita ai Musei civici (Casa degli Umiliati, via Teodolinda 4) fino al 31 agosto: una selezione di oltre 40 opere donate, ereditate o acquistate dal Comune di Monza in oltre 100 anni. L’esposizione offre anche l’occasione per celebrare i 90 anni della fondazione dei Musei civici. Orari di apertura: mercoledì 15- 18; giovedì 15-18 e 20-23; sabato e domenica: 10-1315-18. Quattro le sezioni: “Uno sguardo al ‘600“, i principali donatori furono GalbesiSegré; “Riflessi sul mare“ con opere di Pompeo Mariani, Mosè Bianchi e poi “La spiaggia di Alassio“ di Erme Ripa, curatore della biblioteca civica di Monza, aperta nel 1935. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I paesaggi che narrano storie. Donati, ereditati, acquistati: i Musei Civici tirano fuori i tesori

