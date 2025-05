I nuovi giudici di X Factor 2025

Sono Paola Iezzi, Achille Lauro, Jake La Furia e Francesco Gabbani i giudici di X Factor 2025. Si comincia con le Auditions il 3 giugno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I nuovi giudici di X Factor 2025

X Factor 2025, cosa succede tra i giudici? Dopo Manuel Agnelli ecco chi altro lascia il programma

Due giudici di X Factor potrebbero lasciare la giuria nel 2025, generando preoccupazione tra i fan del talent musicale.

msn.com scrive: La conduttrice Giorgia e l’inedito tavolo dei giudici di X Factor 2025 formato da Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, saranno impegnati tra pochi giorni nelle prime ...

