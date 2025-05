I negoziati di Istanbul e le carte coperte di Putin Sembra un film già visto

I negoziati di Istanbul tornano a far parlare: Russia e Ucraina si riuniscono per cercare la pace dopo tre anni di conflitto. Un elemento chiave? La presenza di Regno Unito, Francia e Germania, segnali di un'alleanza europea sempre più coesa. In un contesto globale dove i conflitti si intrecciano con le strategie geopolitiche, l'epilogo di questa storia potrebbe riscrivere gli equilibri del continente. Riusciranno a trovare un accordo duraturo?

Ottaviani Lunedì le delegazioni di Russia e Ucraina si troveranno nuovamente a Istanbul, per cercare di mettere fine a una guerra voluta da Mosca e che dura da oltre tre anni. Le novità più significative sono due. La prima è che questa volta saranno presenti anche delegazioni di Regno Unito, Francia e Germania. La seconda è che, pur nel suo atteggiamento ampiamente ambiguo, il presidente Trump sembra molto meno disposto a prendere le difese di Mosca rispetto a quanto fatto nelle prossime settimane. Al netto di questi due dati, l’impressione è che, anche questa volta, la Russia si siederà al tavolo per prendere tempo e non per accettare una mediazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I negoziati di Istanbul e le carte (coperte) di Putin. Sembra un film già visto

Vladimir Putin non parteciperà ai negoziati con l'Ucraina a Istanbul. Il Cremlino ha confermato che la delegazione russa sarà guidata da Vladimir Medinsky, ex ministro della Cultura.

