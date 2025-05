I murales del San Paolo svelano i segreti per il restauro della street art | la ricerca condotta dagli studiosi di Uniba

I murales del San Paolo diventano il laboratorio per il futuro della street art! La ricerca dell'Università di Bari svela tecniche innovative per preservare queste opere d'arte urbana, che stanno guadagnando sempre più attenzione nel panorama culturale contemporaneo. Un aspetto affascinante? L'importanza di salvaguardare la creatività dei giovani artisti, trasformando la città in una galleria a cielo aperto. Scopri come si intrecciano arte e innovazione!

Dai murales del San Paolo arriva la ricerca per la salvaguardia delle opere di street art. Nonostante l'ormai grande diffusione, infatti, ancora c'è molto da capire su come si possano preservare e, in caso di necessità restaurare, quelle che sono ormai considerate opere d'arte a tutto tondo. . 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - I murales del San Paolo svelano i segreti per il restauro della street art: la ricerca condotta dagli studiosi di Uniba

