i missili di merz e l europa sonnambula che marcia verso il baratro

Il 26 maggio 2025 potrebbe segnare una svolta storica in Europa, ma il suo eco rischia di perdersi nel rumore di fondo di una società sonnolenta. Con Friedrich Merz che riapre le porte a una corsa agli armamenti, l’Europa si trova a un bivio: continuare a ignorare il futuro o svegliarsi e prendere posizione. La questione è semplice, ma cruciale: dove ci porterà questa scelta? Il cambiamento è nell'aria, ma chi se ne accorge?

Il 26 maggio 2025 sarà ricordato come uno di quei giorni in cui la storia cambia direzione senza che i cittadini se ne accorgano subito. In un silenzio assordante da parte dei media mainstream e dei Parlamenti europei, il neoeletto cancelliere tedesco Friedrich Merz ha revocato le restrizioni sulla gittata dei missili forniti a Kiev. Tradotto: l’Ucraina potrà colpire direttamente il territorio russo con armamenti occidentali. Non è più supporto militare, è co-belligeranza conclamata. Per Vladimir Putin – che da due anni ripete che simili mosse equivalgono a una provocazione esistenziale – questa è la linea rossa. 🔗 Leggi su It.insideover.com