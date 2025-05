I migliori talenti del 2010 | in pochi ce l’hanno fatta | Ai tifosi di Serie A scenderà una lacrimuccia

Nel 2010, l'Inter conquistava il Triplete, scrivendo una pagina epica della storia del calcio. Ma dietro a quel trionfo, molti giovani talenti non sono riusciti a brillare come sperato. Nell'era delle aspettative sempre più alte, la carriera calcistica può essere spietata: pochi ce l'hanno fatta davvero. Un viaggio tra sogni spezzati e potenzialità inespresse, capace di farci riflettere su quanto sia fragile il confine tra il successo e l'oblio.

Tra sogni spenti e stelle mancate, l'anno del Triplete rivive attraverso volti familiari e rimpianti dolcissimi. Maggio 2010. A Madrid l'Inter completava un'impresa leggendaria, battendo il Bayern Monaco e alzando al cielo la terza Champions League della sua storia. Era il punto più alto di un viaggio cominciato con la Coppa Italia e passato dallo scudetto, il tutto in appena tre settimane. L'Italia, dopo anni di attesa, tornava al centro dell'Europa. Mentre i riflettori brillavano su Milito, Sneijder e Zanetti, in Spagna la rivista Don Balón pubblicava la sua annuale lista dei dieci giovani più promettenti al mondo.