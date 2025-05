I mercati emergenti in cui investire | India Brasile e Filippine

I mercati emergenti, come India, Brasile e Filippine, stanno riacquistando attenzione! Dopo anni di sottoperformance, JP Morgan lancia un messaggio chiaro: è il momento di investire. Con una visione ottimistica, la banca suggerisce che queste economie potrebbero presto ribaltare il trend. Scoprire le opportunità in queste regioni potrebbe risultare decisivo per il tuo portafoglio. Non farti sorprendere, il futuro è ricco di potenzialità!

Dal 2021, i mercati emergenti hanno sottoperformato rispetto ai mercati sviluppati con uno scarto cumulativo del 40%, segnando una fase di debolezza prolungata e apparentemente strutturale. Tuttavia, una nuova analisi di JP Morgan ribalta la narrativa. La banca d'investimento statunitense ha infatti aggiornato il proprio giudizio sui mercati emergenti, segnalando l'inizio di una possibile fase di rimbalzo. Tra i Paesi da tenere d'occhio, ce ne sono tre che emergono come scelte principali per il futuro. I mercati emergenti mostrano segnali di ripresa. JP Morgan, una delle principali voci di riferimento nel mondo finanziario, ha recentemente rivisto le sue valutazioni sui mercati emergenti.

Mercati Emergenti: cresce l’attrattiva del debito in valuta locale

Dopo le turbolenze iniziali, i mercati emergenti mostrano una crescente attrattiva del debito in valuta locale.

