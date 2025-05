I laser di El En premiati a Montecarlo al congresso di medicina estetica

El.En. fa il colpo grosso a Montecarlo! I suoi laser sono stati premiati al congresso di medicina estetica, sottolineando l'impegno dell'azienda verso l'innovazione. Con oltre 2.000 dipendenti e un obiettivo ambizioso di diventare uno dei top player mondiali, il gruppo calenzanese non solo segna una svolta nel settore, ma getta le basi per un futuro in cui estetica e tecnologia si intrecciano sempre di più. Rimanete sintonizzati!

L’obiettivo dichiarato è quello di proseguire nell’ innovazione per continuare a crescere e essere tra le prime tre top player mondiali nel settore dei laser medicali. È il proposito del gruppo El.En., con sede a Calenzano. Nel 2024 il gruppo, che conta oltre 2mila dipendenti in tutto il mondo, circa 400 sul territorio calenzanese, ha fatturato quasi 600milioni di euro con risultati positivi anche nel primo trimestre del 2025 e un fatturato in crescita del 9%. A contribuire anche le ultime applicazioni laser nella medicina estetica e dermatologia, premiate, fra l’altro, all’ultimo congresso mondiale di medicina estetica AWMC di Montecarlo come migliori sistemi laser al mondo e presentate durante una visita della sede calenzanese destinata al mondo dell’informazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I laser di El.En premiati a Montecarlo al congresso di medicina estetica

