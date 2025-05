I Go Out | l’outdoor diventa protagonista nella Sala della Ronda di Pitti Uomo 108

L'outdoor si fa elegante! A Pitti Uomo 108, “I Go Out” celebra la metamorfosi dell'abbigliamento outdoor, ora protagonista anche nelle passerelle. Non più solo attrezzatura per escursionisti, ma un trend che conquista il guardaroba maschile moderno. Scopri come praticità e stile si fondono, portando la natura in città. È il momento di vestirsi per l'avventura, anche tra le strade asfaltate!

L'abbigliamento outdoor sta vivendo una delle sue stagioni più florenti, trasformandosi da settore specialistico a vera e propria tendenza mainstream che permea il guardaroba maschile contemporaneo. A testimonianza di questa evoluzione, Pitti Uomo 108 dedica uno spazio prestigioso a questa categoria merceologica con la sezione "I Go Out", che trova casa nella suggestiva Sala della .

