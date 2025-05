I genitori tolgono il cellulare al figlio adolescente | ricoverato in crisi di astinenza

Un episodio allarmante che fa riflettere: un adolescente è stato ricoverato a Orbassano per crisi di astinenza dopo che i genitori gli hanno tolto il cellulare. Questo evento non è isolato, ma rientra in un trend più ampio riguardante la dipendenza da tecnologia tra i giovani. È fondamentale chiedersi: stiamo davvero gestendo il rapporto dei nostri figli con i dispositivi digitali? La salute mentale dei ragazzi merita attenzione e strategie più consapevoli.

Un adolescente a cui i genitori avevano tolto il cellulare è arrivato in ospedale a Orbassano (Torino) in stato di agitazione psicomotoria severa. Il fatto è stato raccontato dal Corriere della Sera, che ha sentito Gianluca Rosso, medico chirurgo specialista in psichiatria e professore associato di psichiatria al dipartimento di neuroscienze dell’ Università degli Studi di Torino, si trovava in reparto quando è arrivato il ragazzino coi sintomi di una vera e propria crisi di astinenza da sostanze stupefacenti. Tutto è partito quando all’adolescente i genitori hanno sottratto il cellulare infastiditi e preoccupati dall’uso ininterrotto che ne faceva il figlio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I genitori tolgono il cellulare al figlio adolescente: ricoverato in crisi di astinenza

Adolescente in ospedale in crisi d’astinenza: i genitori gli avevano tolto il cellulare

Un adolescente a Torino ha rischiato la sua salute a causa dell'astinenza da smartphone, dimostrando come la dipendenza da tecnologia sia un fenomeno allarmante.

Cerca Video su questo argomento: Genitori Tolgono Cellulare Figlio Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

I genitori gli tolgono lo smartphone, adolescente finisce in ospedale con i sintomi da crisi di astinenza

Si legge su blitzquotidiano.it: Un adolescente è arrivato in pronto soccorso all’ospedale San Luigi di Orbassano in provincia di Torino con i sintomi tipici di una crisi di astinenza da sostanze. Il giovane è stato ricoverato e si è ...

Adolescente in ospedale in crisi d’astinenza: i genitori gli avevano tolto il cellulare

fanpage.it scrive: Un adolescente si è presentato in ospedale a Torino con sintomi da crisi di astinenza. Secondo il Prof. Gianluca Rosso dell’ospedale San Luigi di Orbassano, il giovane stava reagendo al divieto dei ge ...

Figlia 13enne passa 10 ore al giorno al cellulare, genitori le tolgono Internet: denunciati per maltrattamenti

Riporta msn.com: A quel punto, la 14enne ha chiamato il numero di emergenza 114, denunciando il genitore per presunti maltrattamenti ... ragazza una marcata dipendenza dal cellulare. È stata lei stessa durante ...