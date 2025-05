I genitori son favorevoli ai vaccini pediatrici Ma ignorano quali siano quelli obbligatori

I genitori italiani si dichiarano favorevoli ai vaccini pediatrici, ma molti ignorano quali siano realmente obbligatori. Un recente studio mette in luce una confusione preoccupante sulla sicurezza dei farmaci e sulle normative internazionali. Questo rivela non solo una mancanza di informazione, ma anche l’importanza di una comunicazione chiara e competente. È fondamentale che i genitori siano ben informati per proteggere la salute dei propri figli. La consapevolezza è il primo passo verso una scelta consapevole!

