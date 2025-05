I genitori gli vietano lo smartphone | quindicenne finisce al pronto soccorso in crisi d' astinenza

Un quindicenne è finito al pronto soccorso per una crisi di astinenza da smartphone, dimostrando quanto la tecnologia possa influenzare il nostro benessere psicologico. Questo episodio mette in luce un fenomeno sempre più preoccupante: la dipendenza digitale tra i giovani. I genitori, nel tentativo di proteggere i loro figli, si trovano ad affrontare sfide inaspettate. La salute mentale è ora al centro di un dibattito cruciale, e questo caso ne è una testimonianza.

È arrivato al pronto soccorso dell’ospedale San Luigi di Orbassano, di Torino in stato di grave agitazione psicomotoria. La causa? Una crisi d’astinenza scatenata dalla privazione dello smartphone. A raccontarlo è il professor Gianluca Rosso, medico chirurgo, psichiatra e docente di psichiatria. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - I genitori gli vietano lo smartphone: quindicenne finisce al pronto soccorso in crisi d'astinenza

Torino, adolescente in ‘crisi d’astinenza’ da smartphone: curato al pronto soccorso

Un episodio allarmante è avvenuto a Torino: un adolescente in crisi d'astinenza da smartphone è stato soccorso al pronto soccorso.

